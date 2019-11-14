Джигарханян обследуется в одной из московских клиник

Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит обследование в целях профилактики в одном из медицинских учреждений столицы. Об этом сообщил официальный представитель актера Артур Согомонян.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Артур Согомонян рассказал ТАСС, что в настоящее время артист действительно находится в больнице, но по причине прохождения профилактического обследования. По словам официального представителя, актер останется в одной из столичных клиник еще на день.

Армену Джигарханяну 84 года. Он является художественным руководителем театра. Джигарханян также известен как актер, особую известность которому принесли такие картины как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Чайка", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Собака на сене" и многие другие.

Ранее сообщалось, что 84-летний актер воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой. Перед этим предшествовал скандальный и громкий развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской.