Польская PGNiG не будет продлевать контракт с "Газпромом"

Польская нефтегазовая компания PGNiG не будет продлевать контракт с "Газпромом" на покупку газа, который истекает декабря 2022 года.

Председатель правления Петр Вожняк подчеркнул, что компания действует в соответствии с контрактом и это заявление не является его срывом.

"Контракт вынуждает нас принять решение за три года до его окончания – мы должны об этом дополнительно уведомить российскую сторону, то есть "Газпром", — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, поляки решили сделать ставку на сжиженный газ и собственную добычу в Северном море. Главными партнерами, по словам Вожняка, являются Соединенные Штаты и Катар. Также Польша покупает СПГ из Норвегии.

"Это все – портфель СПГ и портфель месторождений, а также производство в стране, которое составляет около 4 миллиардов кубометров, заменит нам прекрасно то, что мы имеем сейчас – то есть контракт с "Газпромом", — уверен глава компании.

Соглашение между PGNiG и "Газпромом" было подписано в 1996 году и истекает в 2022 году. В прошлом году импорт из России сократился на 6,4% и составил около 9,04 миллиарда кубометров газа.