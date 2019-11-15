Серебренников "к бухгалтерии близко не подходил" и рассчитывал на орден

Художественный руководитель "Гоголь-центра" и основатель театральной группы "Седьмая студия" режиссер Кирилл Серебренников снова сообщил, что не имел отношения к финансовой стороне работы проекта "Платформа", где, как считает следствие, было похищено более 130 миллионов рублей.

Как передает РИА Новости, об этом деятель культуры заявил на заседании в Мещанском суде, подчеркнув, что он "никогда к бухгалтерии близко не подходил, никогда финансами не занимался".

Театральный режиссер отметил, что на свою зарплату иногда покупал костюмы на рынке для реквизита, подчеркнув, что про обналичивание денег ничего не знал.

Он рассказал также, что по совету народного артиста СССР Олега Табакова в 2010-2011 годах написал программу проекта "Платформа", который родился у него из идеи "за державу обидно", поскольку по мнению Серебренникова, молодежь перестала ходить в театры.

Он сообщил, что "Платформа" – проект, в котором люди искусства должны были чувствовать себя художниками, которым платят достойные деньги.

"Я думал, что нам дадут орден, а нам "пришили" организованную группу", — сказал режиссер, отметив, что не признает своей вины и считает возбужденное уголовное дело "чудовищным и абсолютно несправедливым".

Следствие обвиняет Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина в том, что они похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах в рамках проекта "Платформа" на развитие и популяризацию современного искусства России. Фигуранты это отрицают.

Единственная из подследственных, кто признал свою вину, стала бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она заключила со следствием сделку и ее дело было выделено в отдельное производство. На суде Масляева заявила, что за ежемесячное вознаграждение в 150 тысяч рублей обналичивала выделяемые из бюджета денежные суммы "в огромном количестве".

1 ноября Мещанский суд столицы отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о взятии с Серебренникова подписки о невыезде.