Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый

В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии. Победу в ней одержал пилот команды Red Bull Александер Албон, проехавший лучший круг за 1 минуту 16,142 секунды.

Второе время дня показал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас (+0,551). Третьим стал Себастьян Феттель из Ferrari. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оказался девятым. У его напарника по команде Пьера Гасли восьмой результат.

Вторая практика на Гран-при Бразилии состоится 15 ноября в 21:00 по московскому времени.