Два на три: состоялся обмен шпионами между Россией, Литвой и Норвегией

Литва и Норвегия сегодня сообщили про обмен с Москвой гражданами, ранее осужденными за шпионаж. Обмен предполагался по формуле "два на три" на границе Литвы и России. О возможности зеркальных действий Москвы в этой сфере ранее говорил и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

На микроавтобусе их, предположительно, привезли в Вильнюс. А обменяли, как в шпионском боевике, ровно в полдень на одном из погранпереходов между Россией и Литвой. Об этом отчитался шеф литовской госбезопасности после встречи с президентом.

"Операция по обмену была успешно завершена. И я хочу поздравить, что граждане Литвы Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис и гражданин Норвегии Фруде Берг успешно вернулись в Литву", — сообщил Дарюс Яунишкис, директор Департамента государственной безопасности Литвы.

Ранее литовский президент помиловал двух россиян специальным указом. В документе указаны их имена: Сергей Моисеенко и Николай Филипченко.

"Могу только разделить радость его возвращения домой. Я разговаривала с его женой, он дома. Она просила не беспокоить их — счастье любит тишину. Все у них в порядке", — рассказала Галина Кардановская, адвокат Сергея Моисеенко.

На этих кадрах они в литовских судах, обоих обвиняли в шпионаже. Филипченко якобы собирался поставить прослушку в президентском дворце, а Моисеенко якобы покупал секретные сведения о литовской военной авиабазе под Шяуляем. Свою вину россияне не признали.

"Это первый случай в истории Литвы. Я могу только сказать, что, предоставив помилование, наш президент дал зеленый свет для обмена. Это очень хорошо", — отметил Дайнюс Гайжаускас, председатель Комитета по национальной безопасности и обороны Сейма Литвы.

И получил сигнал с российской стороны от главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который заявил, что это зеркальные меры. То есть двум литовцам и норвежцу тоже сократили сроки заключения.

Аристидаса Тамошайтиса судили за закрытыми дверями, а вот про остальных известно больше. Евгения Матайтиса взяли с поличным при получении денег от литовского военного. Он и в Калининградском областном суде ничего не отрицал.

"В 2009 году он был завербован и за вознаграждение собирал информацию военного характера, в том числе, и содержащую военную тайну", — объяснила Елена Маначина, начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Калининградского областного суда.

Норвежский пограничный инспектор Берг проявлял интерес к российским подводным лодкам и тоже был задержан прямо на месте передачи секретной информации. В работе на норвежскую разведку сознался, получил 14 лет колонии. А сейчас он уже в норвежском посольстве в Вильнюсе, около которого уже несколько часов дежурит пресса.