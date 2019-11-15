Стоуна признали виновным. Трамп пожаловался на двойные стандарты

Бывший советник президента США Роджер Стоун виновен по всем семи пунктам – таков вердикт присяжных. Политтехнолога подозревают во лжи и помехам Конгрессу, на которые он якобы пошел, чтобы помочь Дональду Трампу возглавить страну. Ожидается, что приговор будет оглашен 6 февраля, сообщает Fox News.

В своем "Твиттере" американский лидер назвал происходящее примером беспрецедентных двойных стандартов и вновь прошелся по Хиллари Клинтон, Джеймсу Коми, Адаму Шиффу и другим своим недоброжелателям. В этот раз Дональд Трамп был довольно сдержан в выражениях и использовал лишь слово "crooked", что можно перевести как "нечестный" или "продажный".

Тем временем, защита Стоуна подчеркивает: он занимался "политическими махинациями", но перед законом чист.