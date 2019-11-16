Российские "Тигры" и турецкие "Ежи" проинспектировали обстановку в Сирии

Работа седьмого российско-турецкого патруля на северо-востоке Сирии завершена, маршрут пролегал между пунктами перехода в Дейрун-Ага и Делави-Кара.

В мероприятии участвовали российские вертолеты, бронемашины "Тигр" и БТР-80, а также турецкие бронеавтомобили Kirpi ("Еж"). В составе патруля было около полусотни человек, уточняет "Интерфакс".