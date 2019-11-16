Евро-2020. Исландец Арнасон рассудит сборные России и Сан-Марино

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила о назначении исландской бригады арбитров во главе с Торвальдюром Арнасоном на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 группы I между сборными России и Сан-Марино.

Помогать исландцу будут его соотечественники Йоханн Гудмундссон и Андри Вигфюссон. Резервным арбитром встречи стал Ивар-Орри Кристьянссон.

Заключительный матч отборочного цикла к Евро-2020 между командами России и Сан-Марино состоится 19 ноября в Серравалле. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.