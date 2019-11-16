Забрали на глазах у ребенка: семья банкира Гриценко сообщила о его похищении

В Киеве неизвестные похитили главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, пишет РИА Новости. Как рассказали родственники банкира, Гриценко гулял с ребенком, кода группа мужчин затолкала его в черный автобус.

Украинский телеканал "Прямой" сообщил, что семья уже заявила в полицию о похищении человека.