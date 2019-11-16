Пушкиной угрожают. И не только ей

Угрозы в адрес авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия заставили их обратиться в правоохранительные органы. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По ее словам, различные нецензурные комментарии раздавались давно, но в последнее время стали поступать реальные угрозы в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи, самой Пушкиной и других соавторов закона. Объектом рассылки стали социальные сети, личные и рабочие адреса электронной почты, рассказала она РИА Новости.

Также многие депутаты и сенаторы получают письма, направленные против законопроекта. Неофициальное расследование по этой массовой рассылке уже провел комитет Госдумы по образованию и науке.

По словам Пушкиной, люди, якобы отправившие эти письма, "вообще не знают, о чем идет речь, таких писем в адрес Государственной думы не отправляли и не понимают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников". Также имели место случаи указания в письмах выдуманных номеров телефонов.

Депутат сообщила, что понимает, "кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой", и поэтому ей и другим соавторам законопроекта пришлось обратиться в силовые структуры с просьбой провести проверку.

Ранее Пушкина заявляла, что рассчитывает на внесение в Госдуму законопроекта о профилактике домашнего насилия до конца этого года.

Ранее, в 2017 году, президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. За впервые совершенное нарушение теперь следует не уголовное, а административное наказание. Закон подвергли критике многие политики и правозащитники, в том числе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.