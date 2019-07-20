Пушкина подсказала, как защитить женщин от домашнего насилия

Чтобы снизить число бытовых преступлений, в России необходимо принять закон об основах профилактики домашнего насилия, считает депутат Госдумы Оксана Пушкина. Такое мнение она высказала, комментируя убийство директора детского сада в поселке Кумысное Челябинской области.

"Существующая система мер и законов недостаточна, чтобы уберечь жертву от дебошира", — приводит слова парламентария RT.

Пушкина, которая занимается разработкой соответствующего законопроекта, предлагает, в частности, ввести так называемые охранные ордера, которые обвиняемым в насилии будет выписывать суд. Они будут предусматривать запрет приближаться к жертве. Эта мера, по мнению депутата, облегчит защиту пострадавших от насилия и поможет предотвратить новые преступления.

Еще одно предложение — ввести защитные предписания, которые будут запрещать человеку, обвиненному в семейно-бытовом насилии, преследовать пострадавшего, пытаться выяснить место его пребывания, а также приобретать и использовать любые виды оружия, отметила Пушкина.

Директора детского сада в поселке Кумысное Челябинской области на глазах у детей зарезал ее муж. Как выяснилось, насилие в семье продолжалось несколько лет. Мужчина решился на убийство после того, как его 36-летняя жена собралась подать на развод. Сиротами остались трое детей.