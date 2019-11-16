Проблемы с сердцем: Вучич скоро вернется на работу

Госпитализированный в кардиологию сербский президент Александр Вучич решил вернуться на работу 18 ноября. Об этом он сообщил в своем Instagram, поблагодарив докторов и сочувствующих.

Ранее стало известно, что глава государства оказался в белградской Военно-медицинской академии из-за кардиоваскулярных проблем. Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что президент не берег себя и не прислушивался к врачам.