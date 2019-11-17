США ввели санкции против главы МВД Кубы

США вводят санкции против министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за причастность к нарушению прав человека в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении госдепартамента.

С точки зрения властей США, МВД Кубы несет ответственность за неправомерные задержания и аресты тысяч кубинских граждан и незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных на Кубе, добавил госсекретарь Майкл Помпео.

США регулярно обвиняют Кубу во вмешательстве в дела Венесуэлы; в этой стране они поддержали оппозиционного политика Хуана Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным главой государства.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Гуайдо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове и ввели экономическое эмбарго. В 2015 году дипломатические отношения между странами были восстановлены, а в 2016 году президент США Барак Обама посетил Кубу. Однако с 2017 года администрация Дональда Трампа вновь стала проводить жесткий курс в отношении Острова свободы.

"Американская империя пытается изничтожить культурную самобытность народов, одновременно старается навязать мнимые ценности, которая сама же формулирует. Поэтому мы ведем идеологический бой. Нам не в новинку преступная, несправедливая блокада, геноцид, навязанные США более 60 лет назад", — заявил ранее в интервью программе "Вести в субботу" нынешний руководитель Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

По его словам, политика санкций потерпела крах. "Ее поражение связано с героическим сопротивлением народа Кубы в стремлении отстоять свою победу в нынешних условиях. Сегодняшнее руководство США попыталось похоронить все прогрессивные процессы, которые пробовали возникнуть в последние десятилетия в Латинской Америке. Сегодня они ведут войну необычными средствами. Они воюют при помощи извращенных методов, манипулирующих сознанием через СМИ и социальные сети", — отметил он.

"…когда США терпят поражение (они проиграли в Венесуэле), то каждый раз говорят, что виновата Куба. Так, словно мы — страна-экспортер революции или социальных предпосылок к революции, — заявил глава кубинского государства. — Они не могут понять, что народы, у которых есть достоинство, развиваются по иным принципам, основанным на солидарности, убеждениях, уверенности в необходимости защиты своего суверенитета, своей независимости и права на самоопределение. Это-то сегодня и ведет к ужесточению блокады".