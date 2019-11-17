В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма. На похороны из Китая прилетела мать ребенка, из города Иваново приехали ее дедушка и бабушка.

До этого у местного Дома культуры состоялось прощание с погибшей девочкой, на него пришли сотни людей, пишет РИА Новости.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в правоохранительные органы 13 ноября. О том, что ребенок пропал, сообщил сам отчим. Он рассказал, что уехал на какое-то время по делам и взял с собой младшего сына. Дочка же осталась дома одна. По словам мужчины, он вернулся 12 ноября и обнаружил, что входная дверь в дом открыта, а девочки нет. Следы взлома на двери отсутствовали. 23-летняя мать ребенка находилась на заработках в Китае, оставив обоих детей на мужа.

Отчима задержали по подозрению в убийстве, на него завели уголовное дело. На допросе мужчина признался в совершении преступления. Он также указал место, где спрятал тело девочки — там его и обнаружили 15 ноября. Районный суд Раздольненского района арестовал мужчину на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.