Китайцы назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.

Как отмечается в статье, первая слабая сторона — это население. Издание напоминает, что в результате Второй мировой войны существенно сократилась численность мужского населения. Распад СССР также оказал негативное влияние.

Кроме того, автор считает слабой стороной России — сложность управления многонациональным населением и экономические трудности. По его мнению, причина заключается в мононаправленности экономики бывшего Советского Союза, а также не самое удобное географическое положение страны.

Также Sohu обращает внимание и на трудную международную обстановку. "Если ты мирно настроен, то еще сгодишься", — такими словами можно описать международную обстановку по отношению к России на сегодняшний день".

По мнению автора, будучи главным противником США, Россия будет продолжать испытывать давление Вашингтона.