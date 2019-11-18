В Москве загорелся склад с газовым оборудованием

Инцидент произошел в понедельник утром — на улице маршала Прошлякова загорелся склад с газовым оборудованием.

По неофициальной информации, площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Собеседник агентства ТАСС рассказал, что на месте происшествия слышны взрывы.

В настоящее время спасатели борятся с огнем. Пожару присвоен второй ранг сложности, есть риск возгорания соседних зданий.