Верховную раду просят разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины просит Генпрокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом о привлечении к уголовной ответственности экс-президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова. Порошенко обвинили в получении взятки в 150 миллионов долларов, но поскольку он является депутатом Рады, к уголовной ответственности без ее разрешения экс-президента Украины привлечь нельзя.

Как пояснила Иванова, речь идет об уголовном деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции.

В ГБР уточнили, что, согласно проекту подозрения, Петр Порошенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных рядом уголовных статей.

В частности, речь идет о "действиях, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "злоупотреблении властью или служебным положением", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследует более 10-ти уголовных дел в отношении Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц Украины.