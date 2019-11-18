Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного

Россиянку Анастасию Вашукевич, иначе известную как Настя Рыбка, проверяют на причастность к краже двух тысяч евро, мобильного телефона и личных вещей.

В правоохранительные органы обратилась 34-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая попросила принять меры к 29-летней россиянке. Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".

В настоящее время по данному факту проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известный также как Алекс Лесли, были задержаны в феврале 2018 года в Таиланде во время секс-тренинга. Изначально их обвинили в нелегальной деятельности, а также нарушении трудового законодательства. Впоследствии Рыбка и Лесли были обвинены в создании преступного сообщества, а также оказании сексуальных услуг и сводничества. 15 января суд приговорил их к восемнадцати месяцам заключения, после чего они были депортированы в Россию.