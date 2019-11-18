Чавушоглу: Анкара может возобновить операцию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу заявил, что Анкара может возобновить военные действия в Сирии. Это будет сделано, если не будут выполнены обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности, передает РИА Новости. При этом дипломат обвиняет в невыполнении обязательств США и Россию.

Операция Анкары была приостановлена по договоренности с Вашингтоном. Курды должны были отвести свои формирования из буферной зоны на границе.

По итогам переговоров от 22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. В документе 10 пунктов. Он, в частности, предусматривает, что на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны военной операции будут введены подразделения российской военной полиции, а также сирийские пограничники. Они будут осуществлять совместное патрулирование и содействовать выводу курдских подразделений.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что курдские отряды досрочно отведены из зоны безопасности. В настоящее время на территории осуществляются разминирование и разведывательные полеты.