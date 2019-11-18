Луис Энрике вернется в сборную Испании

Луис Энрике вернется на пост главного тренера сборной Испании в следующем году. Нынешний наставник испанской команды Роберто Морено согласен добровольно уступить ему свою должность.

Луис Энрике летом добровольно сложил с себя полномочия главного тренера сборной Испании в связи с тяжелой болезнью его дочери. К сожалению, девятилетнюю девочку спасти не удалось. Пережив трагедию, Луис Энрике намерен возобновить работу сборной Испании.

После ухода Луиса Энрике испанскую сборную возглавил Роберто Морено. Под его руководством испанцы выиграли путевку на чемпионат Европы. При этом Морено согласен уступить пост главного тренера своему предшественнику.