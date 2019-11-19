Соломина положили в больницу с высокой температурой

У 84-летнего Юрия Соломина поднялась температура. Художественный руководитель Малого театра и народный артист СССР 18 ноября был доставлен в больницу. Спустя сутки его состояние стабилизировалось, отметила директор Малого театра Тамара Михайлова.

С высокой температурой и болями Юрий Соломин провел несколько дней дома, отмечает "Интерфакс", прежде, чем вызвал скорую помощь. Медики сочли состояние актера и режиссера тяжелым, посчитав Соломина нуждающемся в госпитализации. У Юрия Соломина медики подозревают пневмонию и проблемы с сосудами.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. С 1988 года он стал худруком Малого театра России, куда был принят после окончания Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. На сцене актер сыграл Хлестакова в гоголевском "Ревизоре", Федю Протасова в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерака в пьесе Эдмона Ростана, царя Федор в трагедии Алексея Толстого.

Соломин активно снимался в кино. Любовь зрителей ему в 1969 году принесла роль Павла Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства". Среди его лучших работ – роль Телегина в "Хождении по мукам", Владимира Арсеньева в "Дерсу Узала", трактирщика в Обыкновенном чуде" и Генриха Айзенштайна в телефильме "Летучая мышь".