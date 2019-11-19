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19 ноября 201920:51 Елена Ерофеева

"Я даже не Д’Артаньян": Ляшко избежал ареста за драку с депутатом Рады

"Я даже не Д’Артаньян": Ляшко избежал ареста за драку с депутатом Рады

В Киеве отвергли предложение "Газпрома" об условиях транзита газа через Украину. Главное условие — взаимный отказ от судебных исков — Минэнерго Украины сочло неприемлемым. Не убедил его даже глава немецкого МИДа Хайко Маас, который сегодня в Киеве прямо заявил: транзит нужен и о нем необходимо договариваться. Впрочем, обсуждение концепций будущего украинской энергетики от дипломатических переговоров и международных арбитражей, судя по всему, уже смещается в сферу компетенций уголовного правосудия. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко едва избежал ареста.

Уже без мандата, но с депутатскими замашками: Ляшко приезжает в кортеже и с личной охраной. Дважды судимый, он в третий раз идет под суд — за драку со слугой народа.

"Я не заканчивал институт благородных девиц! Я даже не Д’Артаньян, поэтому когда я вижу врага, я не буду ему предлагать выйти на дуэль! Чем смогу, тем замочу!" – заявил лидер Радикальной партии Украины.

Андрея Геруса он поджидал в аэропорту Борисполя. К этой провокации Ляшко готовился. На кадрах не видно, но за спиной — его охрана. Поэтому он смело машет кулаками и рвет рубашку на груди — не у себя, у Геруса: "У россиян мы куплять не будем! Если мы будем дальше куплять у россиян, ты будешь сидеть в тюрьме! Ты понял или нет?!?"

Конфликт из-за реформы в энергетике. Герус предлагает открыть украинский рынок для российских компаний. Ляшко бьет кулаками, депутат — словом.

"Поставки газа идут из Словакии, они частично идут из Польши, сейчас идут переговоры с "Газпромом". Это нормально, если мы будем покупать газ в каких-то объемах в Российской Федерации", — проинформировал общественность Андрей Герус, депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде.

Это еще один больной вопрос. "Газпром" предлагает "Нафтогазу" продлить старый контракт на транзит газа или заключить новый — годовой. Отказавшись от всех судебных претензий. Но в газовом споре Украина вместо выхода заходит в тупик. Если контракт не продлят, в Европе могут начаться проблемы с отоплением.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", — отметил Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

На Украине проблемы уже начались. Во Львовской области замерзают 60 тысяч человек. ТЭЦ стоит, обремененная долгами в 9 миллионов гривен. В школах — вынужденные каникулы. В детских садах малыши спят одетыми. Температура не поднимается выше +10°.

Украинские города страдают от холода, в столице в это время — жаркие дебаты. Тимошенко против команды Зеленского. А ведь еще полгода назад была с ним заодно.

"Эти люди или не понимают, что они делают или в следствие определенного лоббизма, что сегодня противоречит интересам Украины", — заявила Юлия Тимошенко, руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной раде.

Украинский президент, услышав это в эфире, пишет пост в Facebook. Начинается интернет-перепалка.

"Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", — написал Зеленский.

"Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джек-пот! А дальше все по сценарию. Ну вы в курсе. Словом, ждем Вас на корпоративах. Можно со своим пианино", — огрызнулась Тимошенко.

Вокруг фигуры украинского президента собрался крепкий антизеленский союз. Ляшко, ожидая вердикта суда, тоже разразился критикой: "Насчет репутации Зеленского. Его репутация закончится тем, с чего он начал! Играл хером на баяне, туда и вернётся!"

Но сегодня Зеленский не за роялем. а в Мариинском дворце — принимает премьера Чехии. Обсудив совместный бизнес и путь в ЕС, он демонстрирует свои забобоны — в переводе с украинского — предрассудки.

"Есть такое слово украинское классное — забобон. Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся — тогда побреюсь", — рассказал Зеленский.

Военные корабли, которые были задержаны за нарушение российской границы, уже скоро прибудут на Украину. И тогда Зеленскому придется побриться.

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