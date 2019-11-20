ВЦИОМ выяснил, сколько в стране счастливых россиян

Счастье — это когда тебя понимают, выяснили герои фильма "Доживем до понедельника". 81 процент россиян понимают. Именно столько опрошенных считают себя более или менее счастливыми, утверждают социологи ВЦИОМ. Несчастными в той или иной мере ощущают себя 17 процентов граждан России.

29 процентов опрошенных счастливыми делает семья, сообщает РИА Новости. На втором месте – хорошее здоровье и жизнь своя и их близких. Этот вариант объяснения счастья выбрали 22 процента россиян. Третье место – хорошая работа – 13 процентов, за ней стоят дети (12 процентов) и общая удовлетворенность жизнью. Жизнь удалась у 12 процентов граждан Федерации.

Несчастье, как выяснил ВЦИОМ, у россиян вызывают материальные трудности. Своими бедами это считают и объясняют 15 процентов опрошенных. Далее настроение жителям портит плохая ситуация в стране – 10 процентов отвечают именно так. Плохое состояние здоровья делает несчастными 5 процентов россиян. И столько же печалятся от низкого уровня зарплат и задержками их выплат.

Максимальный размер ошибки проведенного 17 ноября опроса ВЦИОМ с 95-процентной вероятностью не превышает 2,5 процента.

Кстати, американские ученые придумали метод, который всего за 12 минут позволяет почувствовать себя счастливее. Он просто: надо просто кому-то пожелать счастья. И вам самому станет намного лучше.