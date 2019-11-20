Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

Россия должна вернуть Эстонии "аннексированные территории". С таким заявлением выступил спикер эстонского парламента, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас. В Таллине настаивают на границах по Тартускому мирному договору 1920 года. Правда, отметил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев, этот документ юридической силы не имеет.

"У Эстонии нет территориальных претензий к России, — цитирует Хенна Пыллауааса РИА Новости. — Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии".

"Какие тут могут быть вопросы? – спрашивает в ответ научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — В 1920 году в России шла гражданская война, и границы, о которых идет речь, фактически были навязаны".

Михаил Мягков подчеркивает, что претензии Таллина к Москве о якобы оккупированных пяти процентах территории абсолютно беспочвенны. Мягков подчеркнул, что Эстонию не взяли бы в НАТО, если у нее были бы приграничные споры и проблемы и не было бы заключено соглашение о границе с Россией.

Площадь Эстонии 45 тысяч 227 квадратных километров. К 1920 году эстонцы заняты Ямбург и Псков. По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва. Также Таллин получил 15 миллионов рублей золотом и лесную концессию в один миллион десятин. Но в 1939-1940 годах Эстония стала одной из советских республик, войдя в СССР. Границы в регионе постоянно перекраивались. Изборск вновь отошел к Псковской области, Ивангород и Кингисепп – к Ленинградской. Ну, и то, что восточнее, например, Кингисепп — тоже. Нарва осталась эстонской, но при этом она остается самой "русской" территорией в этой прибалтийской стране.

Тартуский договор уже сыграл злую шутку в другом административно-территориальном казусе с Эстонией в 2000-х годах. Вглубь территории Эстонии уходит так называемый Саатсеский сапог. Это территория Псковской области, но по нему проходит примерно километр эстонского шоссе. Москва планировала передать этот участок Таллину в обмен на сто гектаров эстонских земель в окрестностях Меремяэ и Вярска. Договор был заключен в 2005 году. Но Таллин при ратификации сослался на Тартуский договор, что позволяло бы Эстонии претендовать на иные российские земли. МИД России тут же аннулировал соглашение.

Еще одна любимая тема для обсуждения в Эстонии — это требование с Москвы компенсаций за "советскую оккупацию".