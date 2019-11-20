Голевая передача Михеева не помогла "Торонто" обыграть "Вегас"

Матчем между "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мэйпл Лифс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Рыцари" на своем льду взяли верх над гостями со счетом 4:2. У проигравших голевым пасом отметился российский форвард Илья Михеев.

В составе победителей шайбы забросили Коди Гласс, Томаш Носек, Марк Стоун и Коди Икин. За "Торонто" отличились Джейсон Спецца и Зак Хаймэн.

В другой встрече дня "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду уступил "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 2:5.