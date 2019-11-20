Как продлить зимние каникулы: рекомендации от Роструда

В Федеральной службе по труду и занятности дали рекомендацию, как на законных основаниях продлить длинные новогодние или майские выходные. В Роструде считают, что для этого надо всего лишь присоединить к ним часть своего отпуска или использовать отпуск целиком.

Работник может уйти в отпуск в любой день, сообщает РИА Новости. И 9 января, например, не исключение. Для этого стоит заранее обозначить себе эти даты в графике отпусков или просто договориться с работодателем, отмечают специалисты службы по труду и занятости. О начале отпуска сотрудник должен быть уведомлен работодателем за две недели – письменно и под подпись.

Вопрос о новогодних каникулах особенно актуален. В 2020 году они продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года являются рабочими днями.

Роструд также напоминает, что по Трудовому кодексу работник вправе взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы на одном месте. Взятие отпускных дней ранее полугода работы возможно только по соглашению сторон – работодателя и работника. После этого срока непрерывной работы отпуск предоставляется в любое время, согласно составленному графику.

О чем не рассказали в Роструде, говоря об удлинении январских и майских каникул? О деньгах. Отпускные в России рассчитываются на основе рабочих дней в месяце. Если сотрудник берет отпуск в месяц, когда рабочих дней меньше, то и отпускные будут меньше. Но и тут, как всегда, возможны варианты.