Футболист ЦСКА Влашич получил травму в игре за сборную Хорватии

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич принял участие в товарищеской встрече сборной Хорватии против команды Грузии. Армейский футболист вышел на замену на 65-й минуте игры, однако вскоре покинул поле из-за травмы.

"У него, похоже, только серьезный ушиб. В раздевалке он чувствовал себя лучше. Тем не менее ему предстоит пройти обследование", – цитирует врача хорватской сборной Зорана Бахтияревича Sportbox.ru.

Сборная Хорватии победила в товарищеском матче команду Грузии со счетом 2:1.