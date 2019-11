Селин Дион любит покойного мужа, но готова к новым отношениям

51-летняя канадская певица Селин Дион до сих пор любит своего покойного мужа и продюсера Рене Анжелила, но спустя три года траура готова к новому роману. Поп-певица подчеркнула, что ни с кем сейчас не встречается. Но если она встретит кого-нибудь в своей жизни, то это будет прекрасно.

Это заявление Селин Дион сделала в американском шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen ("Смотрите, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном"), сообщает ТАСС. Исполницу поп-песен спросили о романе с танцором Пепе Муньосом.

"Мы с ним большие друзья, — призналась певица. – Но успокойтесь, он гей. Он не мой парень".

Селин Дион призналась, что ничего не пытается скрывать в своей жизни. Ее жизнь – открытая книга. И если бы в ней кто-то появился, то она бы уже об этом рассказала.

"Я прожила с Рене всю мою жизнь, я до сих пор сильно в него влюблена, и он по-прежнему живет во мне", — напомнила Дион.

Со своим будущим мужем – известным музпродюсером Рене Анжелилом – 12-летняя начинающая певица познакомилась в 1980 году. Рене тогда было 38 лет. Чтобы сделать запись первой песни Дион, Рене пошел ва-банк: заложил свой дом. Но к Селин Дион пришла всемирная слава. В 1994 году продюсер и певица поженились. К 2004 году было продано 175 миллионов альбомов Селин Дион. И она, младший ребенок в семье из 14 братьев и сестер, получила бриллиантовую награду World Music Awards, став самой продаваемой певицей всех времен.

Сейчас Селин Дион совершает турне по Северной Америке в поддержку своего нового музыкального альбома Courage ("Мужество"). Это первый ее диск после смерти супруга. И он частично посвящен именно его памяти.

Селин Дион потеряла с разницей в два дня в январе 2016 года мужа и брата, скончавшихся от рака. После этого Селин Дион снялась обнаженной для Vogue и выпустила линию гендерно-нейтральной одежды для детей.