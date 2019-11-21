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21 ноября 201911:05

Пожарный в Омской области пережил взрыв и не пострадал. Видео

Вконтакте/МЧС Омск

В селе Азово Омской области во время тушения огня в опасной близости от спасателя произошел сильный взрыв.

Загорелся автомобиль, стоящий в гараже. Огонь перекинулся на строение, и к моменту приезда пожарных под угрозой оказался жилой дом, расположенный рядом. Взрыв грянул, когда спасатели приступили к работе.

 

Позже сотрудник МЧС Александр Мауль, пояснил, что ему удалось остаться целым и невредимым, благодаря экипировке пожарного и безопасной дистанции от эпицентра взрыва.  "Техника безопасности соблюдена", — сообщила пресс-служба омского МЧС в социальной сети. Огонь был потушен, и соседние строения не пострадали.

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