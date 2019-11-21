Елена Исинбаева назвала заявление руководителя РУСАДА преждевременным

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева считает, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сделал преждевременные выводы о возможном недопуске спортсменов нашей страны на крупные соревнования. Исинбаева считает выступление Гануса некорректным.

Российские спортивные власти подозреваются в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. ВАДА может лишить РУСАДА статуса соответствия. Юрий Ганус считает, что это приведет к отстранению российских спортсменов от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры. Окончательное решение по статусу РУСАДА исполком WADA может вынести 9 декабря.

"Не вполне корректно гендиректору РУСАДА спешить со столь громкими выводами. Его главная задача руководить РУСАДА и судить об его деятельности. Делать преждевременные выводы и пугать спортсменов и сеять в них сомнения не очень хорошо с его стороны", — приводит слова Исинбаевой РИА Новости.