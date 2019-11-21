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21 ноября 201919:10

Российские керлингистки обыграли сборную Швеции

фото: aws.amazon.com

В шведском Хельсинборге продолжается чемпионат Европы по керлингу. Женская сборная России в заключительном матче группового этапа обыграла команду Швеции со счетом 8:6.

Сборная России, за которую выступают Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина, выиграла восемь встреч из девяти, и заняла второе место. На первом месте команда Швейцарии, третьими стали шведки. Четвертый результат у команды Шотландии.

В пятницу сборная России сыграет в полуфинале с командой Швеции. Вторую полуфинальную пару составили сборные Швейцарии и Шотландии.

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