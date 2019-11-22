Балотелли выгнали с тренировки "Брешии"

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли был отстранен от тренировок своей команды. Тренер Фабио Гроссо упрекнулся футболиста в недостаточном прилежании.

Балотелли не выкладывался полностью на тренировке, что не могло понравиться Гроссо. Тренер сначала упрекнул Марио в недостаточном прилежании, а потом и вовсе отстранил того от занятий. Балотелли покинул поле, а затем и базу.

29-летний Марио Балотелли пришел в "Брешию" летом из "Марселя". В семи матчах бывший нападающий сборной Италии забил два мяча. "Брешиа" занимает последнее 20 место в Серии А.