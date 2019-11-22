Зидан отреагировал на шутку Бэйла

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не стал давать оценку шутке нападающего Гарета Бэйла. Руководство клуба посчитала поступок валлийца нарушающим корпоративную этику.

После выхода сборной Уэльса в финальную часть Евро-2020 капитан британцев Гарет Бэйл сфотографировался с валлийским знаменем, на котором было написано – "Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке". В руководстве "Реала" сочли, что Бэйл ставит свой клуб ниже гольфа.

Зинедин Зидан не стал драматизировать ситуацию. "Нам нужно сосредоточиться на футболе. Мне, как тренеру, Гарету, как игроку. Меня интересуют спортивные результаты, а не то, что делает в свободное время", — приводит слова Зидана РИА Новости.