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23 ноября 201910:33

Российские планы Ротару: Рязанский раскритиковал, Пригожин поддержал

Юрий Машков/ТАСС

Планы украинской певицы Софии Ротару выступить в России прокомментировал глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. По его словам, некоторые зарубежные исполнители позволяют себе критиковать нашу страну, говорить, что здесь все плохо, однако едут сюда, когда нужно заработать.

По мнению сенатора, у Министерства культуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, хотя это не следует доходить до составления черных списков наподобие происходящего на Украине. А лучшим ответом стали бы пустые места в зале, считает Рязанский.

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, в России не запрещается выступать никому, и если это позволяется делать одним украинским артистам, то тем более можно "выдающейся певице Софии Ротару". По его мнению, в прошлом году украинская певица стала заложником политической ситуации. Тогда Ротару не приехала на запись концерта "Песня года" в спорткомплексе "Олимпийский". Сообщалось, что что Ротару отказалась ехать в Москву в связи с введением на Украине военного положения, не желая "накалять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников".

"Ротару — человек глубоко порядочный, на тот момент у нее не было другого выбора", — заявил Пригожин РИА Новости.

При этом она любит российскую публику и в этом году планирует выступить на фестивалях "Песня года" и "Легенды Ретро FM".

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