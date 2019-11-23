Конькобежка Фаткулина взяла серебро на этапе Кубка мира в Польше

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше, российская спортсменка Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров. Она пробежала пятисотку за 37,973 секунды.

Ее соотечественница Дарья Качанова финишировала с третьим результатом дня (38,084). Победу на дистанции 500 метров праздновала японская конькобежка Нао Кодайра (37,775), побившая рекорд катка.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Польше завершится 24 ноября.