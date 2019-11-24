В Варшаве открылся фестиваль российского кино "Спутник над Польшей"

Крупнейший в мире конкурс фильмов из России начал свою работу в тринадцатый раз. Открылся "Спутник" дебютной картиной режиссера из Якутии Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится".

Эту киноисторию кинокритики назвали "очень простой, с открытым сердцем говорящей о самом сложном и важном: современных идеалах и вечных ценностях, столкновении отцов и детей, поиске себя и обретении счастья, смысле жизни и неизбежности смерти". Она уже снискала заслуженную любовь зрителей и критиков и завоевала награды нескольких кинофестивалей.

Ведущими церемонии открытия стали основатель "Спутника", безоглядно влюбленная в российское кино Малгожата Скульска, и польский журналист, кинокритик Артур Заборски.

Продлится фестиваль в Варшаве до 1 декабря, затем лучшие и самые свежие фильмы из России отправятся по польским городам и весям.