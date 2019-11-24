Уайлдер отправил Ортиса в нокаут и защитил титул чемпиона WBC

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе между обладателем титула американцем Деонтеем Уайлдером и претендентом кубинцем Луисом Ортисом. Победу нокаутом одержал представитель США.

Деонтей отправил Ортиса на настил ринга в седьмом раунде, после чего бой был остановлен. Ранее американец и кубинец встречались в марте 2018 года в Нью-Йорке. Тогда Деонтей победил соперника техническим нокаутом в десятом раунде.

34-летний американский боксер в профессиональной карьере не проиграл еще ни одного поединка. На его счету 42 победы (41 нокаутом) и лишь одна ничья. В следующем бою Уайлдера ожидает встреча с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок между ними запланирован на 22 февраля 2020 года.