Россиянин Худобин стал первой звездой матча между "Далласом" и "Чикаго"

Российский вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин стал главным героем встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Даллас Старз" и "Чикаго Блэкхокс". Благодаря его игре "звезды" добились победы над гостями по буллитам со счетом 2:1.

Россиянин отразил в основное и дополнительное время 38 из 39 бросков. В серии буллитов он не позволил поразить собственные ворота ни Патрику Кейну, ни Джонатану Тэйвзу. Худобин был признан первой звездой матча.

Еще один представитель России в составе "Далласа" Александр Радулов записал на свой счет одну результативную передачу.