Форвард "Рейндержс" Панарин вышел в лидеры гонки бомбардиров среди россиян

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем" сумел набрать два очка за результативность, забросив шайбу и отдав голевую передачу. Это позволило ему выйти на первое место в гонке бомбардиров текущего сезона среди россиян.

Теперь на счету Панарина 27 (12 шайб + 15 передач) очков, которые он набрал в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ. Следом за ним идет Андрей Свечкников из "Каролины" с 26 (11+15) баллами за результативность.

Тройку лучших российских бомбардиров замыкает капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. В его активе 15 заброшенных шайб и 10 голевых передач.

Лидером бомбардирской гонки среди всех игроков НХЛ сезона-2019/20 является немецкий форвард "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. Он набрал уже 47 (16+31) баллов за результативность. Панарин располагается на 12-й строчке, Свечников идет 14-м, а Овечкин занимает 15-е место.