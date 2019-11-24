Новости В мире

Все видео этой рубрики
24 ноября 201916:11

В Иране сорван заговор

Global Look Press

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави заявил в воскресенье агентству Фарс, что властям Ирана удалось за двое суток ликвидировать заговор. Он был спланирован и ставил своей целью широкие беспорядки в стране, пишет ТАСС.

"Это был очень большой заговор, который рухнул в течение 48 часов. Мир удивляется тому, как удалось нейтрализовать его за столь короткий период", — отметил Фадави.

Замкомандующего КСИР не стал уточнять, кто стоит за протестами иранцев.

15 ноября в Иране в три раза подорожал бензин. Как сообщали СМИ, погибли десятки протестующих. Разгромлены лавки и банки в сотне городов и поселков. В общей сложности, на улицы вышли десятки тысяч человек.

Сейчас

16:11

В Иране сорван заговор

14:12

"Аэрофлот" прокомментировал смерть пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

13:44

У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

11:27

Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

07:47

ЧП во Флориде: поезд врезался в автомобиль, есть жертвы

07:21

Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

05:49

Папа Римский Франциск призвал к ядерному разоружению

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Иране сорван заговор

В Иране сорван заговор

28 минут назад
"Аэрофлот" прокомментировал смерть пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

"Аэрофлот" прокомментировал смерть пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу

2 часа назад
На журналиста ВГТРК напали с двух сторон

На журналиста ВГТРК напали с двух сторон

1 час назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 25 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Генштаб Украины поведал о российском кошмаре для Европы и Африки

Генштаб Украины поведал о российском кошмаре для Европы и Африки

1 час назад
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

2 часа назад
Стало известно о последней просьбе жертвы доцента-расчленителя Соколова

Стало известно о последней просьбе жертвы доцента-расчленителя Соколова

1 час назад
У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

У Ми-8 с 22 пассажирами в воздухе отказал хвостовой винт

2 часа назад
Игра в "крутого воина": Зеленский оказался "смешнее и намного печальнее" Порошенко

Игра в "крутого воина": Зеленский оказался "смешнее и намного печальнее" Порошенко

5 часов назад
Лавров поделился советским дипломатическим мемом

Лавров поделился советским дипломатическим мемом

3 часа назад
Санкции против "Северного потока-2" хотят включить в оборонный бюджет США

Санкции против "Северного потока-2" хотят включить в оборонный бюджет США

5 часов назад
The Economist показал карту Украины без Крыма

The Economist показал карту Украины без Крыма

4 часа назад
Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

Техновидение. Гибкий RAZR вместо золотого iPhone и обзор Redmi Note 8 Pro

23.11.2019 11:31
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

20.11.2019 09:12
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
"Спартак" не смог взять реванш у "Урала"

"Спартак" не смог взять реванш у "Урала"

42 минуты назад
Хоккеисты "Адмирала" нанесли "Сибири" седьмое поражение подряд

Хоккеисты "Адмирала" нанесли "Сибири" седьмое поражение подряд

45 минут назад
Легойда отреагировал на ситуацию во МХАТе

Легойда отреагировал на ситуацию во МХАТе

45 минут назад
Российская четверка стала первой на этапе Кубка Европы по бобслею

Российская четверка стала первой на этапе Кубка Европы по бобслею

1 час назад
Репилов взял серебро на этапе Кубка мира по санному спорту

Репилов взял серебро на этапе Кубка мира по санному спорту

1 час назад
В Крым прибыла сирийская бизнес-делегация

В Крым прибыла сирийская бизнес-делегация

1 час назад
Шестнадцать погибших: самолет рухнул на дом в Конго. Видео

Шестнадцать погибших: самолет рухнул на дом в Конго. Видео

2 часа назад
Футболисты "Сочи" и "Уфы" поделили очки в чемпионате России

Футболисты "Сочи" и "Уфы" поделили очки в чемпионате России

3 часа назад
Экономия времени и денег: о первых днях работы МЦД

Экономия времени и денег: о первых днях работы МЦД

3 часа назад
Джабаров ответил Салливану

Джабаров ответил Салливану

3 часа назад
Авария после ремонта: жители Курска снова остались без отопления

Авария после ремонта: жители Курска снова остались без отопления

3 часа назад
В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

3 часа назад
Танк вытащил туристический автобус, вылетевший с трассы в Амурской области. Видео

Танк вытащил туристический автобус, вылетевший с трассы в Амурской области. Видео

3 часа назад
Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром

Кудрин рассказал, почему не любил тратить деньги в бытность министром

3 часа назад
Новое видео стрельбы в Петербурге и извинения: задержанный водитель "Приоры" раскаялся

Новое видео стрельбы в Петербурге и извинения: задержанный водитель "Приоры" раскаялся

3 часа назад
Дрожание рук теперь лечат ультразвуком

Дрожание рук теперь лечат ультразвуком

3 часа назад
"Фобос" уточнил, что ждет Москву

"Фобос" уточнил, что ждет Москву

3 часа назад
У адвоката Трампа есть свидетели "всевозможных преступлений" Байдена

У адвоката Трампа есть свидетели "всевозможных преступлений" Байдена

4 часа назад
Ван Бастен попал под критику за нацистский лозунг

Ван Бастен попал под критику за нацистский лозунг

4 часа назад
Женщина, ожидавшая автобуса, погибла под машиной, вылетевшей с эстакады. Видео

Женщина, ожидавшая автобуса, погибла под машиной, вылетевшей с эстакады. Видео

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 23 ноября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 23 ноября 2019 года

5 часов назад
Валерий Карпин: даже игроки "Динамо" смеялись над пенальти в наши ворота

Валерий Карпин: даже игроки "Динамо" смеялись над пенальти в наши ворота

5 часов назад
Украинские военные 12 раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские военные 12 раз нарушили перемирие в Донбассе

5 часов назад
На экспонаты во всех российских музеях нанесут метки

На экспонаты во всех российских музеях нанесут метки

6 часов назад
Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

6 часов назад
Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

7 часов назад
Уайлдер отправил Ортиса в нокаут и защитил титул чемпиона WBC

Уайлдер отправил Ортиса в нокаут и защитил титул чемпиона WBC

7 часов назад
Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек

9 часов назад
Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

Наталья Ветлицкая рассказала, почему вернулась в Россию

21 час назад
С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

С какао, пледами и носовыми платками: состоялась премьера душевной анимационной сказки от Netflix

23.11.2019 09:02
Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

Короткий мультик про безопасность полета очаровал зрителей

22.11.2019 14:12
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря

22.11.2019 12:27
"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

"Тайны следствия" возвращаются: смотрите на "России 1" с 25 ноября

21.11.2019 16:37

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку