В Иране сорван заговор

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави заявил в воскресенье агентству Фарс, что властям Ирана удалось за двое суток ликвидировать заговор. Он был спланирован и ставил своей целью широкие беспорядки в стране, пишет ТАСС.

"Это был очень большой заговор, который рухнул в течение 48 часов. Мир удивляется тому, как удалось нейтрализовать его за столь короткий период", — отметил Фадави.

Замкомандующего КСИР не стал уточнять, кто стоит за протестами иранцев.

15 ноября в Иране в три раза подорожал бензин. Как сообщали СМИ, погибли десятки протестующих. Разгромлены лавки и банки в сотне городов и поселков. В общей сложности, на улицы вышли десятки тысяч человек.