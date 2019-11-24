Кубок мира. Российские конькобежцы стали третьими в командной гонке

Мужская сборная России по конькобежному спорту заняла третье место в командной гонке на этапе Кубка мира в польском Томашуве-Мазовецком. Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 47,285 секунд. Золото завоевали представители Нидерландов (3.45,689). Вторыми финишировали японцы (3.46,725).

За сборную России в командной гонке выступили Руслан Захаров, Александр Румянцев и Данила Семериков.

Российская команда завоевала на этапе Кубка мира в Польше восемь (два золота, два серебра, четыре бронзы) наград. Следующий этап турнира пройдет в Нур-Султане с 6 по 8 декабря.