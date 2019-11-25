На юго-востоке Москвы мужчина порезал бывшую жену, гулявшую с ребенком

На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на бывшую жену.

Инцидент произошел вечером 24 ноября. Женщина гуляла с ребенком возле жилого дома по Волгоградскому проспекту. Экс-супруг ударил ее ножом и скрылся с места происшествия. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, сейчас жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дало по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полиция ведет поиски подозреваемого.

В июле в Раменском мужчина убил свою бывшую возлюбленную на детской площадке. Трагедия произошла на глазах у 5-летней дочери женщины. В ноябре нападавший был найден мертвым в СИЗО.