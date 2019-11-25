В Улан-Удэ эвакуировали многоэтажку ради задержания рэкетира и сутенера

В Улан-Удэ эвакуировали многоквартирный дом во время обыска у участника местной ОПГ, который хранил в комнате несколько десятков килограммов тротила и взрыватели, сообщили в региональном управлении МВД. Ударный арсенал сняли на видео.

Утром 25 ноября эвакуировали жильцов дома по улице Чертенкова, в официальном релизе говорилось, что в одной из квартир был обнаружен "подозрительный предмет". Таковым оказались несколько ящиков с тротиловыми шашками. В той же квартире оперативники нашли электродетонаторы и банки с химическими веществами, а также несколько пачек долларов.

По данным следователей, квартира принадлежит участнику организованной группы, специализировавшейся на незаконной организации азартных игр, проституции и вымогательстве. За последние дни было задержано большинство представителей ОПГ, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Жильцам после нескольких часов ожидания разрешили вернуться в свои квартиры. Экспертам теперь предстоит установить происхождение трот иловых шашек.