Лукашенко: Калининград — это наша область, мы за нее отвечаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Калининград — это их область, за которую они отвечали и продолжают отвечать. С соответствующим высказыванием белорусский лидер выступил во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в понедельник, 25 ноября.

Александр Лукашенко сообщил: "Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия". При этом белорусский лидер отметил, что Путин якобы говорил, что не против этого.

Лукашенко рассказал, что еще в советские времена, когда была единая страна, было много разговоров на высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии. "Тогда было все равно", — отметил белорусский глава. Кроме того, он подчеркнул, что может и хорошо, что тогда этого не сделали, поскольку Крым присоединили к Украине и, как оказалось, это было "неправильно".

Александр Лукашенко заявил, что подобных разговоров было много, потому в Белоруссии по многим вопросам ответственны за Калининградскую область, поскольку были "самыми близкими".

Как сообщает БелТА, белорусский лидер видит предостаточно потенциальных точек роста у Минска и Калининградской области. Лукашенко рассчитывает на более тесную кооперацию белорусских и российских машиностроителей, а также в сфере строительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с белорусским коллегой Сергеем Румасом. По словам российского государственного деятеля, разговор получился откровенным и продуктивным, при этом сохраняется ряд разногласий.