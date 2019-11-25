Путин и Зеленский обсудили возвращение Украине кораблей и газовые вопросы

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

По сообщению пресс-службы Кремля, президенты обсудили газовую проблематику (транзит и прямые поставки топлива на Украину), затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива год назад, и договорились продолжить контакты.

9 декабря в Париже пройдет встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия и Украина).

Корабли были задержаны Погранслужбой РФ 25 ноября прошлого года — за следование через территориальные воды России без разрешения и опасные маневры. 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной моряки отправились на родину, а 18 ноября российская сторона вернула и задержанные корабли.