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26 ноября 201918:57

Кличко рассказал, как нацеловал немецких партнеров на 17 "Мерседесов"

фото: youtube.com/Канал Украина

Киевский градоначальник – бывший боксер Виталий Кличко дал интервью телеканалу "Украина", в котором рассказал о себе много личного. В частности, о своих привычках, имидже, отношении к мемам, а также о том, что в своей работе часто использует личные знакомства.

Их у знаменитого в прошлом боксера по миру немало. Среди них и Том Круз, и Арнольд Шварценеггер, и многие другие известные персоны.

На вопрос, использует ли он свои личные связи на благо родного города, Кличко ответил утвердительно и привел пример зимы 2017 года, когда в Киеве была сложная финансовая ситуация, в том числе со снегоуборочной техникой.

Тогда он, по собственному признанию, приехал к друзьям в немецком правительстве, где "танцевал, обнимал, целовал".

"И знаете что? Натанцевал, наобнимал, нацеловал их аж на 17 автомобилей Mercedes — такая снегоуборочная техника", — поделился Кличко воспоминаниями в своем интервью (об этом он говорит, начиная с 6:40 минуты записи).

"Очень благодарен им", – добавил мэр столицы Украины.

Вероятно, речь идет о том зимнем сезоне, когда киевский градоначальник оговорился и рекомендовал людям вместо того, чтобы готовиться к зиме, "готовиться к земле".

Также он ответил и на вопрос о шутках по поводу его знаменитых "крылатых фраз". Кличко сказал, что не видит в этом ничего плохого, тем более если это поднимает людям настроение, а плохо для политика, когда о нем забывают.

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