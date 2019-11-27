Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
27 ноября 201905:44

Список "небесной сотни" оказался липовым

Список "небесной сотни" оказался липовым

Списки погибших на Майдане, которых на Украине теперь принято называть "небесной сотней" — недостоверны. С таким заявлением выступила бывшая глава минюста страны Елена Лукаш. По словам экс-министра, как минимум, 36 человек из ста пяти, которые после тех событий стали Героями Украины, на самом деле умерли от сердечной недостаточности, обморожений или после драк. Причём, многие даже не были на главной площади Киева, отмечает телеканал "Россия 24". Поэтому Лукаш задаётся вопросом: кому же выгодно удлинять списки жертв?

Ранее по теме

Сейчас

00:48

Фильм о молодежных бандах Лондона вызвал массовые беспорядки

23:57

В Доминикане разбился автобус с туристами из России

17:36

Замглавы РАР Голосная освобождена, дело прекращено

17:18

Из-за нарушения воздушного пространства территория Белого дома заблокирована

15:50

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

15:36

Минздрав: детский трансплантолог Каабак вернется к работе

14:12

В России прекращены ежемесячные 50-рублевые выплаты на детей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Авария в Доминикане: 27 российских туристов остаются в больницах

Авария в Доминикане: 27 российских туристов остаются в больницах

2 часа назад
Пляжный футбол. Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Пляжный футбол. Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира

4 часа назад
Боингу перестали выдавать сертификаты годности на 737-MAX

Боингу перестали выдавать сертификаты годности на 737-MAX

45 минут назад

Трансляции

12:00

Выступление Сергея Лаврова в Дипакадемии МИД Киргизии
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:15

Открытие трассы М11 Москва - Санкт-Петербург
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Мерцающая разметка на опасных трассах может появиться во многих регионах России

Мерцающая разметка на опасных трассах может появиться во многих регионах России

3 часа назад
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

1 час назад
Президент Путин запустит трассу М11 и заложит новый патрульный корабль

Президент Путин запустит трассу М11 и заложит новый патрульный корабль

3 часа назад
В Доминикане разбился автобус с туристами из России

В Доминикане разбился автобус с туристами из России

6 часов назад
"Муж-тиран" сопротивляется возвращению к жене, сбежавшей от него по простыням

"Муж-тиран" сопротивляется возвращению к жене, сбежавшей от него по простыням

13 часов назад
Турция вновь не поддержала антироссийские действия НАТО

Турция вновь не поддержала антироссийские действия НАТО

6 часов назад
"Худенький, но герой": школьник спас девочку от педофила

"Худенький, но герой": школьник спас девочку от педофила

9 часов назад
Власти Праги намерены установить памятник предателю Власову

Власти Праги намерены установить памятник предателю Власову

6 часов назад
Роковые брачные пятилетки: Владислава Резника заставили отказаться от сына

Роковые брачные пятилетки: Владислава Резника заставили отказаться от сына

15 часов назад
МАК об авиакатастрофе в Ростове-на-Дону: командир впал в ступор и не реагировал на подсказки

МАК об авиакатастрофе в Ростове-на-Дону: командир впал в ступор и не реагировал на подсказки

13 часов назад
Миллер: "Газпром" предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Миллер: "Газпром" предложил Украине заключить контракт на транзит газа

13 часов назад
Замглавы РАР Голосная освобождена, дело прекращено

Замглавы РАР Голосная освобождена, дело прекращено

12 часов назад
Наталья Андрейченко в гостях у Андрея Малахова: не пропустите на канале "Россия"

Наталья Андрейченко в гостях у Андрея Малахова: не пропустите на канале "Россия"

14 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: "Маски к бою". Смотрите в эти выходные

Расследование Эдуарда Петрова: "Маски к бою". Смотрите в эти выходные

22 часа назад
Знаменитая танцовщица фламенко Селена Муньос выступит в Доме музыки

Знаменитая танцовщица фламенко Селена Муньос выступит в Доме музыки

25.11.2019 14:15
Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

Героев сериала "Тайны следствия" вместе с Ковальчук перебросили в XIX век

25.11.2019 13:26
Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

Нужна помощь: Артему Волкову требуется инвалидное кресло-коляска и вертикализатор

25.11.2019 08:25
Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

Драматичный и предельно честный: фильм "Ржев" снят в стилистике "боя изнутри"

21.11.2019 15:11
Трамп провел символическую церемонию с индейками в канун Дня Благодарения

Трамп провел символическую церемонию с индейками в канун Дня Благодарения

28 минут назад
Трамп заморозил военную помощь Украине после разговора с Зеленским

Трамп заморозил военную помощь Украине после разговора с Зеленским

47 минут назад
Владивосток получил официальный статус столицы Приморья

Владивосток получил официальный статус столицы Приморья

55 минут назад
Список "небесной сотни" оказался липовым

Список "небесной сотни" оказался липовым

1 час назад
Фильм о молодежных бандах Лондона вызвал массовые беспорядки

Фильм о молодежных бандах Лондона вызвал массовые беспорядки

5 часов назад
"Локомотив" проиграл "Байеру" в Лиге чемпионов

"Локомотив" проиграл "Байеру" в Лиге чемпионов

8 часов назад
Женщина, оставившая на морозе ребенка, арестована

Женщина, оставившая на морозе ребенка, арестована

8 часов назад
Павел Колобков: мы сможем защитить российский спорт

Павел Колобков: мы сможем защитить российский спорт

8 часов назад
В Московской области мужчина на почве ревности убил бывшую супругу

В Московской области мужчина на почве ревности убил бывшую супругу

9 часов назад
Нападает собака, отвечает человек: наказание за опасные породы могут ужесточить

Нападает собака, отвечает человек: наказание за опасные породы могут ужесточить

9 часов назад
Трампа окружила стая: демократы продолжают копать под президента США

Трампа окружила стая: демократы продолжают копать под президента США

9 часов назад
Названы самые популярные смартфоны в России

Названы самые популярные смартфоны в России

9 часов назад
"Кибертрак" от Илона Маска: только мемы и самые смешные шутки!

"Кибертрак" от Илона Маска: только мемы и самые смешные шутки!

10 часов назад
"Я вернусь, мама": Умка вернется в последний раз в декабре

"Я вернусь, мама": Умка вернется в последний раз в декабре

11 часов назад
Кличко рассказал, как нацеловал немецких партнеров на 17 "Мерседесов"

Кличко рассказал, как нацеловал немецких партнеров на 17 "Мерседесов"

11 часов назад
Я еще нужен людям: историк Соколов призвал сторонников писать ему письма

Я еще нужен людям: историк Соколов призвал сторонников писать ему письма

12 часов назад
Робопса Boston Dynamics хотят натравить на бандитов и террористов

Робопса Boston Dynamics хотят натравить на бандитов и террористов

13 часов назад
Осторожно, скрученный пробег: названы самые "сматываемые" автомобили в России

Осторожно, скрученный пробег: названы самые "сматываемые" автомобили в России

13 часов назад
Свинину в "халяльной" колбасе назвали ударом по чувствам верующих

Свинину в "халяльной" колбасе назвали ударом по чувствам верующих

14 часов назад
Страшные сны готовят нас к опасностям в реальной жизни

Страшные сны готовят нас к опасностям в реальной жизни

14 часов назад
Двое военных заплатят 30 миллионов рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

Двое военных заплатят 30 миллионов рублей за случайный пуск ракеты в Крыму

15 часов назад
Сверххищники триаса обладали абсурдно большими головами

Сверххищники триаса обладали абсурдно большими головами

15 часов назад
Большая часть незамерзайки, проверенной в Москве, опасна

Большая часть незамерзайки, проверенной в Москве, опасна

15 часов назад
Седьмое поколение Volkswagen Jetta обрело российскую "прописку"

Седьмое поколение Volkswagen Jetta обрело российскую "прописку"

15 часов назад
Депутаты предлагают выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Депутаты предлагают выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

16 часов назад
Секунды на вес золота: камера сняла расхитителей "Зеленого свода"

Секунды на вес золота: камера сняла расхитителей "Зеленого свода"

17 часов назад
Бывшего замначальника угрозыска с Пресни подозревают в махинациях с квартирами

Бывшего замначальника угрозыска с Пресни подозревают в махинациях с квартирами

17 часов назад
Что купить вместо новой Hyundai Sonata? 5 альтернатив

Что купить вместо новой Hyundai Sonata? 5 альтернатив

17 часов назад
Установлена связь между группой крови и риском заболеть раком

Установлена связь между группой крови и риском заболеть раком

18 часов назад
Итоги конкурса на самые смешные названия: Мутный Материк обогнал Хохотуй

Итоги конкурса на самые смешные названия: Мутный Материк обогнал Хохотуй

18 часов назад
Названы города, где жители больше всего довольны магазинами у дома

Названы города, где жители больше всего довольны магазинами у дома

18 часов назад
Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

20 часов назад
Бирки, чипы и тату: домашних животных могут обязать маркировать

Бирки, чипы и тату: домашних животных могут обязать маркировать

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку