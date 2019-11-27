Президент WADA Банька: санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро-2020

Избранный 7 ноября новый президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька предположил, что возможные санкции в отношении российского спорта не будут затрагивать выступление сборной России в финальной части чемпионата Европы 2020 года, который пройдет в том числе в Санкт-Петербурге.

"9 декабря исполком примет решение. Рекомендации независимого органа оказались очень жесткие и острые в отношении России. Но россияне, скорее всего, смогут провести матчи европейского первенства", – цитирует Баньку ТАСС.

Отметим, что до 1 января 2020 года WADA будет возглавлять пока еще действующий президент организации Крейг Риди.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.