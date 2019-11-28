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Конкурс "Синяя птица" 10 минут назад

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28 ноября 201913:32 Мария Свешникова

Сергей Безруков о "Синей птице": детей надо оценивать по-взрослому

Сергей Безруков не только актер драматического театра и кино, театральный режиссер и сценарист. Добившись многого, он понял, что может раздавать свой талант... детям. В частности, Безруков придумал проект "Театры – детям". И, конечно, он неизменный участник жюри конкурса "Синяя птица".

– С нами новая "Синяя птица". Думаю, с каждым разом все труднее находить детей не просто одаренных, но способных удивить, запомниться своим талантом. Не легче находить и новые критерии оценки их выступления. Вам это удается?

– Вы правильно заметили – все повторяется. Цирк есть цирк, а музыка остается той же музыкой, которую написал композитор. Тем не менее нам всегда интересна ее подача каждым новым исполнителем. Равно как и режиссерские находки, потому что предела нет прекрасному. Когда идешь на "Синюю птицу", невольно задумываешься, что еще можно придумать такого, что поможет ребятам выразить себя, продемонстрировать талант, заставить его сверкать еще ярче, как бриллиант после огранки. Приходишь и видишь — удалось! И это, конечно, здорово!

– Сложно оценивать работу детей?

– Ее можно оценивать, только осознавая, что перед тобой без пяти минут взрослые. И с огромным вниманием к их выступлению. Каждый из исполнителей здесь, на "Синей птице", не просто выбирает классику, но совершенно потрясающе ее исполняет, со своей эмоцией, со своим современным взглядом. В результате привычная нам классика звучит по-новому. И получается, что непосредственная задача "Синей птицы" – в преемственности поколений.

Оценивать детское творчество нужно серьезно. По-взрослому, но с бесконечной любовью. Я сейчас вспомнил, как родители мной занимались, отец в первую очередь. Он стал первым и главным моим педагогом, и в музыкальную школу отдал для развития во мне будущего артиста. Если бы в 80-м году на советском телевидении была бы такая программа, я спокойно мог бы стать одним из участников "Синей птицы". Зато сегодня участие в конкурсе дает мне возможность уделять внимание детям, попавшим на "Синюю птицу", помогать им стартовать ярко. И для меня это знаковая связь.

– А какой критерий при отборе финалистов (естественно, помимо мастерства) для вас самый важный?

– Артистичность. Она пригодится в любой профессии. Когда на сцену "Синей птицы" выходит юный артист, музыкант, танцор, — мы чувствуем магию. Она не только в исполнении, но и в человеческом обаянии, в артистичности. В обычной жизни это называется коммуникабельностью. Артистичный человек, даже если его профессия не связана с театром или с кино, умеет расположить собеседника, обаять его. И это один из серьезнейших критериев оценки каждого руководителя. Если он не обладает артистичностью, грош цена такому начальнику, даже если он эксперт и лидер в своей области. Артистизм – это человеческое обаяние, которое нужно нарабатывать и которому можно учить. Это нужно всем, а не только артистам по профессии, так же, как знание родного языка и умение на нем грамотно объясняться.

– Наверняка вас приглашают на проекты, мероприятия, от участия в которых вы отказываетесь. На "Синей птице" вы — завсегдатай. В чем секрет?

– Дети. Конечно, дети. Они постоянно присутствуют в моей творческой судьбе. Порой для детей надо делать больше, чем для себя и других взрослых. Я инициировал проект "Театры – детям", занимающийся помощью региональным театрам, выпускающим спектакли для детей. Детской темой я занимаюсь просто потому, что взрослые должны помогать детям. Это задача для нас всех.

Денис Мацуев приглашает детей "Синей птицы" в свои программы. Вы еще не задумывались на эту тему?

– Я, безусловно, приглядываюсь, но они еще слишком маленькие. Им можно что-то рекомендовать, как это делает Николай Цискаридзе: он внимательно наблюдает за детьми в течение всего конкурса, а потом рекомендует или, наоборот, не советует поступать в училище, чтобы профессионально заниматься той или иной специальностью. И я могу посоветовать что-то или дать рекомендацию для поступления в театральный вуз.

– Давайте начнем сегодня "рекомендовать". Не у всех ребят, участников конкурса "Синяя птица", была возможность приобщиться к большой сцене. Что посоветуете?

– Чем чаще они будут выходить на сцену, тем быстрее пропадет мандраж. Сидение за кулисами никогда не способствует развитию артиста, поэтому надо выходить на сцену как можно чаще. Так же, как на первом курсе актерского факультета: чем чаще ты участвуешь в этюдах, тем больше нарабатываешь мастерство. Тогда уходит мандраж и страх, остается только волнение, которое неразрывно с вдохновением. Огромная разница, когда ты волнуешься перед выходом на сцену, где сейчас случится то самое чудо, перед этим новым произведением, которое будет жить на сцене, которым я хочу поделиться со всеми – и когда тебя парализовал элементарный страх, убивающий твою импровизацию, твою живость на сцене. И это можно – и нужно победить! Желаю всем участникам "Синей птицы" научиться выходить на сцену без страха и ловить волну вдохновения!

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