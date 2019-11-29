Александр Емельяненко: великому Федору нужно спуститься с небес на землю

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился тонкостями своих взаимоотношений со своим старшим братом – другого бойца ММА Федором Емельяненко. Между братьями имеется разногласия из-за давнего конфликта.

"Я устал перед Федором, великим и всемогущим, выписывать пируэты и поклоны – пускай он на землю опустится, — приводит слова Емельяненко-младшего Евроспорт.Ru. – Могу ему рассказать, кем он является на самом деле, если он захочет поговорить".

"Почему мы никак не сядем и не поговорим? Он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на подобных людей, как Федор".

Напомним, что Александр накануне получил боксерскую лицензию для того, чтобы провести бой по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева, который состоится 29 ноября в Москве.